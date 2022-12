Beim Biathlon WTC auf Schalke Bundesschützen Alphornbläser spielen vor 30.000 Zuhörern

Seit inzwischen neun Jahren gibt es die Alphornbläser aus Korschenbroich. In diesem Jahr wurden sie zu Unges Pengste zu „Bundesschützen Alphornbläsern“ ernannt. 2023 feiern sie ihr zehnjähriges Bestehen. Wie es dazu kam, dass sich ein Quintett vom Niederrhein gefunden hat, das Instrumente spielt, die eine Jahrhunderte alte Tradition in den Alpen haben, erklärt Weyen: „Josef Hülser hatte von seiner Frau einen Alphornkurs im Allgäu geschenkt bekommen. Danach hat er sich ein eigenes Alphorn gekauft und uns so davon vorgeschwärmt, dass wir mit mehreren auch den Kurs gemacht haben.“ Denn die Musiker kennen sich bereits seit Jahrzehnten – als Orchestermusiker in der Musikkapelle Kleinenbroich oder im Stadtorchester Korschenbroich. „Danach haben Stefan und ich uns die gebrauchten Leihalphörner aus dem Kurs gekauft“, sagt Weyen. Neu koste ein Alphorn etwa 2500 Euro, ergänzt er.