Einzelhandel in Rheinberg Modisches für die Dame ab 30

Drahoslava Repic hält nicht viel von Schwarzmalerei. Jede Krise biete auch eine Chance, sagt die gebürtige Tschechin, die aus der Nähe der Hauptstadt Prag stammt, aber schon seit vielen Jahren mit ihrer Familie in Deutschland lebt. Seit rund drei Jahren ist sie in Eversael zu Hause. Kürzlich hat sie eine Boutique für Damenoberbekleidung in der Rheinberger Innenstadt eröffnet, im Haus Orsoyer Straße 6. Und kaum ein Tag vergehe, an dem sie nicht gefragt werde, warum sie denn ausgerechnet in diesen unsicheren Zeiten ein Geschäft in Rheinberg eröffne.