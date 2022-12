Der Kroate Bosko Tarbuk ist Schiri im Fußball-Kreis Moers Wie die Integration mit der Pfeife funktioniert

Es ist der 5. März 2022. Auf einem Fußballplatz in Rheinberg spielen die A-Jugend-Mannschaften von der JSG Borth/Millingen und Alemannia Kamp gegeneinander. Schiedsrichter ist ein junger Mann, dem diese Partie viel bedeutet. Weniger das Ergebnis, sondern die Tatsache, dass ihm die Spielleitung übertragen wurde. An diesem Samstag im März geht Bosko Tarbuk viel durch den Kopf, es ist ein besonderer Tag für ihn. Eine Premiere. Erstmals pfeift der Kroate ein Spiel in seiner neuen Heimat Deutschland. Die Kommunikation, so stellt Bosko Tarbuk schnell fest, klappt. „Ich lebe schon seit 2019 in Moers. Aber weil ich noch nicht so gut Deutsch sprechen kann, war ich mir unsicher, ob die Spieler mich verstehen.“