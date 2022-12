Fußball-Kreisliga A Der Klassenerhalt ist kein Thema mehr

Als Nachfolger konnte in Stefan Stang ein Ur-Wisseler präsentiert werden. Stang hatte zuvor zehn Jahre die SG Keeken/Schanz trainiert und wollte eigentlich eine Pause einlegen. Doch da auch sein Sohn Marek in der ersten Mannschaft spielt, war er regelmäßig am Platz und konnte sich ein Bild von der Mannschaft machen. „Ich bin dann gefragt worden. Und da mich mit dem Verein einiges verbindet, habe ich für den Rest der Saison zugesagt.“ Stang weiß natürlich ganz genau, auf was er sich da eingelassen hat. „Natürlich kenne ich die aktuelle Tabellensituation und mache mir nichts vor. Es geht hier natürlich nicht mehr in erster Linie um den Klassenerhalt“, so der Übungsleiter.