Kapitän des GSV Moers beendet Karriere Tobias Kästner macht in der Winterpause Schluss

Kästner Sicherlich das Freundschaftsspiel mit der A-Jugend des MSV Duisburg 2006 gegen die italienische Nationalmannschaft während der WM. Einen Tag später durfte ich noch mit vier Mitspielern am Training der Italiener teilnehmen. Das war schon toll. In Erinnerung geblieben sind auch die Aufstiege mit dem SV Sonsbeck 2010 in die Niederrheinliga und dem SV Schwafheim 2016 in die Landesliga.