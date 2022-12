Fußball-Bezirksliga ASV Mettmann: Der Traum vom Landesliga-Aufstieg lebt

Kurz vor Beginn der Bezirksliga-Saison Gruppe 2 klang Imad Omairat, Sportlicher Leiter des ASV Mettmann, bei seiner Prognose recht zuversichtlich. „Wir haben uns gut verstärkt und verfügen über einen großen, ausgeglichenen Kader. Daher ist unser Ziel, in der Tabelle oben mitzumischen. Vom Aufstieg möchte ich nicht direkt sprechen, da sind auch andere Teams in der Gruppe, die ebenfalls große Ambitionen haben.“ Dass die Mettmanner jetzt aber als Spitzenreiter in das neue Jahr gehen, damit rechneten die Verantwortlichen nicht unbedingt. „Das ist für uns sicherlich eine Überraschung, die wir aber gern annehmen. Nun heißt es für unsere Mannschaft, diese überragende Platzierung zu verteidigen, um am Ende unseren großen Traum, den Aufstieg in die Landesliga, tatsächlich zu verwirklichen“, erklärt Omairat. Zugleich macht er deutlich, dass die ASV-Fußballer noch einen schweren Weg vor sich haben.