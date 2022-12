Fußball-Bezirksliga Ole Egging ist wieder ein Budberger

Über die Landesliga spricht der 47-Jährige weiter nur ungern. Zu groß sei die Konkurrenz, zu stark die Kader des GSV Moers oder von Viktoria Goch. Zudem erinnert sich in Budberg noch jeder zu gut an die vergangene Spielzeit zurück, als die Wilke-Elf in der Hinrunde ebenfalls ungeschlagen blieb, zur Rückserie aber böse abstürzte und von den 14 Partien nur vier gewann. So landete das Team in der Abschlusstabelle auf dem vierten Rang. In dieser Saison stehen noch 13 Partien aus. Entscheidend werden wohl zwei Spitzenspiele im Mai sein. Erst tritt der GSV Moers in Budberg an, eine Woche später muss die Mannschaft im Gocher Hubert-Houben-Stadion auflaufen.