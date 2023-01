21-Jähriger hat früher mit Schalke-Profi Justin Heekeren zusammengespielt Borussia Veen findet mit Torhüter Janek Keusemann zurück in die Erfolgsspur

Mit 16 Siegen, zwei Unentschieden und nur drei Niederlagen überwintern die Veener auf Rang zwei mit nur zwei Punkten Rückstand auf Ligaprimus TuS Asterlagen. Am 5. März treffen die beiden Spitzenmannschaften in Veen aufeinander. „Dass wir so eine gute Hinrunde spielen, damit hat niemand rechnen können. Aber durch die Jungs ist in der Sommerpause ein Ruck gegangen. Sie haben einen tollen Teamgeist entwickelt. Es ist wieder Harmonie da. Wenn alle fit bleiben, können wir jeden in der Liga schlagen“, sagt Haal, der die Unterstützung des Vorstands und der Fans hervorhebt.