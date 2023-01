Fußball-Stadtmeisterschaft in Kleve SV Rindern gewinnt den Titel beim Budenzauber

Für Christian Roeskens ist der Traum vom Titelgewinn bei der Klever Fußball-Stadtmeisterschaft in der Halle endlich in Erfüllung gegangen. Der Coach des Bezirksligisten SV Rindern war beim Budenzauber schon als Spieler im Finale gescheitert. Und bei den Turnieren 2018 und 2019 hatte er als Trainer mit dem SV Donsbrüggen jeweils im Endspiel gegen den 1. FC Kleve den Kürzeren gezogen. Am Samstag durfte Roeskens bei der Stadtmeisterschaft, die der SSV Reichswalde vor zahlreichen Zuschauern in der Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums ausrichtete, endlich die Trophäe in die Höhe recken, nachdem der SV Rindern das Finale gegen Siegfried Materborn, souveräner Spitzenreiter in der Kreisliga B, mit 4:3 gewonnen hatte.