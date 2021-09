Hauptversammlung in Birten am 1. Oktober : Frank Tekath möchte Vorsitzender der Viktoria bleiben

Hauptversammlung in Birten am 1. Oktober

Die Führungsspitze der Birtener Viktoria stellt sich auf dem Mitgliedertreffen am 1. Oktober zur Wiederwahl. Auf der Tagesordnung stehen noch Ehrungen und eine Satzungsanpassung.

An diesem Freitag werden zwei Mitglieder der Birtener Viktoria in der Gaststätte „Zum Amphitheater“ ganz besonders im Blickpunkt stehen. Am 1. Oktober hat der Vorstand ab 19 Uhr zur Jahreshauptversammlung ins Vereinslokal eingeladen. Und auf der Tagesordnung stehen auch Ehrungen. Zwei Mitglieder sind der Viktoria seit 75 Jahren treu. „So eine Ehrung hat’s bislang bei uns noch nicht gegeben“, weiß der 2. Vorsitzende Jürgen Terhorst. Die Namen wollte er nicht verraten. Der Birtener Sportverein wird 2025 Jubiläum feiern, dann steht das hundertjährige Bestehen an.