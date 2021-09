Lintorf : Heimatfreunde wählen neuen Vorstand

Ratingen Bei den Lintorfer Heimatfreunden gibt es eine Veränderung im Vorstand. Walburga Dörrenberg stellte sich als zweite Vorsitzende nicht mehr zur Wahl. Sie wird von Dietmar Falhs abgelöst.

Dietmar Falhs ist neuer zweiter Vorsitzender des Vereins Lintorfer Heimatfreunde (VLH). Er übernimmt das Amt von Walburga Dörrenberg, die sich bei der Jahresversammlung nicht mehr zur Wahl stellte. Wiedergewählt wurde als zweiter Vorsitzender Andreas Preuß. Auch Bettina Pook als zweite Schriftführerin und Monika von Kürten als zweite Kassiererin wurden in ihren Ämtern für weitere vier Jahre bestätigt. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

Im vergangenen Jahr war die Mitgliederversammlung des Vereins wegen der Coronapandemie ausgefallen. So musste Lüdecke mitteilen, dass seit November 2019 insgesamt 31 Mitglieder verstorben sind. Außerdem sind 35 Mitglieder ausgetreten. Demgegenüber stehen 26 Neuaufnahmen. So hat der Heimatverein 584 Mitglieder.

Da Dietmar Falhs mit dem Wechseln in den Vorstand seinen Posten als Beisitzer aufgeben musste, wurde Walburga Dörrenberg an seiner Stelle zur Beisitzerin gewählt. Sie wird dort einen großen Teil ihrer bisherigen Aufgaben wie die Zusammenarbeit mit den Grundschulen fortführen. Als Beisitzer in ihren Ämtern bestätigt wurden Otto Karger, Sylvia Kleimann und Rosi Ebus. Für Bruni Gebauer, die nicht zur Wiederwahl angetreten war, wählten die Vereinsmitglieder ihren Bruder Alfred Gebauer zum Beisitzer.