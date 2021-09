Regionstitel für Sonsbecker Leichtathleten : „Rote Teufel“ machen ihre Trainer glücklich

Sonsbeck Bei den Regionsmeisterschaften gab’s neun erste Plätze für die Leichtathleten des SV Sonsbeck. Werner Riedel und René Niersmann erlebten mit, wie Mehrkämpfer Kevin Weber wieder in seinen Paradedisziplinen Wurf überzeugte.

Werner Riedel und René Niersmann verließen die Sportanlage in Oberhausen-Sterkrade mit einem Lächeln. Die Leichtathletik-Trainer des SV Sonsbeck hatten zwölf Talente zu den Regionsmeisterschaften der U14/U16-Jugend begleitet und neun Titel sowie weitere sechs Medaillenplätze bejubelt. Ingesamt absolvierten die „Roten Teufel“ 32 Starts.

Einen perfekten Tag erwischte Mayla Niersmann (W13). Sie gewann etwas überraschend den Bronze-Wimpel über 60m-Hürden mit 10,96 Sekunden. Einem spannenden Hochsprung-Wettbewerb beendete sie als Zweite mit 1,54 Metern. Über 800 Meter sicherte sich die Schülerin den Titel im Endspurt (2:38,24). Kyra Kluckow (W15) gewann die 80m-Hürden (13,10), Vereinskollegin Maxi Heekeren wurde Dritte (14,18). Über diese Distanz war Carlotta Gerling in der W14-Klasse nicht zu schlagen (13,05). Im Weitsprung verbesserte sie dreimal ihre Bestleistung und wurde mit 4,86 Metern Zweite. Auf Rang eins lief Carlotta zudem mit der 4x100m-Staffel der StG Rhede-Sonsbeck (53,42).

Kevin Weber (M15) überzeugte wieder in seinen Paradedisziplinen Wurf. Er holte mit der vier Kilogramm schweren Kugel den Titel (12,35). Mit dem Diskus verbesserte sich Kevin um mehr als drei Meter und siegte in diesem Wettbewerb (33,58). Rang zwei gab’s für ihn im Speerwurf (40,06). Maxi Heekeren sicherte sich noch in ihrer Paradedisziplin Hochsprung die Regionsmeisterschaft (1,51). Und Kyra Kluckow holte zudem Bronze über 300 Meter (44,32).