Fußball-Bezirksliga : Xanten muss lange auf Kapitän Braun verzichten

Xanten Vor der Partie in Weeze erreichte Trainer Johannes Bothen eine Hiobsbotschaft. Marvin Braun hat sich bei einem Ausfallschritt im Heimspiel gegen die SF Broekhuysen schwerer am Knie verletzt.

Marvin Braun wird womöglich in diesem Jahr nicht mehr für den Fußball-Bezirksligisten TuS Xanten auflaufen. Der Kapitän hatte sich im Heimspiel gegen die SF Broekhuysen bei einem Ausfallschritt schlimmer am Knie verletzt. „Die Kniescheibe war raus- und wieder reingesprungen“, sagte Trainer Johannes Bothen, der hofft, dass er seinen Kapitän in der Hinrunde noch einsetzen kann. So muss sich der Coach mit der Frage beschäftigen, wer Spielmacher Braun am Sonntag auf dem Rasen des Tabellenzweiten TSV Weeze ersetzen soll. Bothen: „Das ist der Vorteil an unserem Kader, dass ich gleich mehrer Spieler habe, die die Position einnehmen können.“ Neben Braun ist auch Jan-Paul Hahn (Urlaub) nicht dabei. Lukas Vengels sowie Marius Neinhuis sind angeschlagen. Die Xantener, die erst vier Punkte aus vier Partien holten, wollen in Weeze unbedingt einen Rückstand vermeiden, wie Bothen bemerkte.