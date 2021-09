Moers : Zwei DM-Silbermedaillen für Bela Lehnen

Akrobatische Einlage von Bela Lehnen auf seinem Pferd Formel 1 d.C. Das Duo durfte sich am Ende über die Deutsche Vizemeisterschaft freuen. Foto: NN

Moers Für den Moerser Voltigierer wird die Deutsche Junioren-Meisterschaft zum großen Erfolg. Er belegt zweimal Rang zwei und wird darüber hinaus zum besten Neustarter gekürt.

Bela Lehnen hatte am vergangenen Wochenende gleich dreifachen Grund zur Freude. Denn der in Moers lebende Voltigierer kehrte von der Deutschen Junioren-Meisterschaft im Voltigieren nicht nur mit zwei Silbermedaillen im Gepäck zurück. Er wurde auch im Rahmen des Turniers als „Bester Neustarter der Deutschen Junioren-Meisterschaft im Herren-Einzel ausgezeichnet.

Im ostfriesischen Timmel lief schon der erste von zwei Wettkampfdurchläufen, in denen jeweils eine Pflicht und eine Kür gezeigt werden mussten, ohne große Probleme. Dabei kam Bela Lehnen natürlich zu Gute, dass sein Pferd Formel 1 d.C. rechtzeitig zu den Titelkämpfen wieder fit geworden war. Zumal es für ihn auch die erste Teilnahme in einem Einzelwettbewerb vor Publikum war.

Lehnen entschied sich, passend zum Namen des Pferdes, für die Niki Lauda-Kür. Die gelang ihm hervorragend und so belegte er bereits nach dem ersten Durchgang den zweiten Platz, was gleichzeitig die Qualifikation für die beiden Finaldurchläufe bedeutete. Das Niveau seiner zuvor gezeigten Leistungen konnte Bela Lehnen dann auch im zweiten Durchlauf bestätigen, beendete diesen ebenfalls auf Rang zwei und durfte sich so als Deutscher Vizemeister ehren lassen.