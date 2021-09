Falsches Datum auf der Einladung : TuS Xanten verschiebt Hauptversammlung wegen Formfehler

Xanten Das Mitgliedertreffen findet erst am 8. Oktober statt. Auf der Einladung war das falsche Datum genannt wurden. Die Aufgaben des geschäftsführenden Vorstands sollen künftig auf ein vierköpfiges Team aufgeteilt werden.

Wegen eines Formfehlers bei der Einladung muss die Jahreshauptversammlung des TuS Xanten verschoben werden. Das Mitgliedertreffen in der Mensa des Stiftsgymnasiums findet nicht am 24. September, sondern erst am 8. Oktober statt. Der Vorsitzende Heinrich Gundlach hatte bei der ersten Einladung das falsche Datum angegeben: „Ich hatte versehentlich den 24. März 2021 stehen gelassen. An dem Tag hätte eigentlich die Hauptversammlung stattfinden sollen, die aber wegen der Pandemie verlegt werden musste.“