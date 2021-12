Neue Vorsitzende für Hückeswagener Verein : Realschul-Förderverein wirbt um neue Mitglieder

Hückeswagen Mona Grygosch (32) wurde zur neuen Vorsitzenden gewählt. Sie löst damit Ralf Michael Schröder ab, der das Amt 2018 von Dieter Schruff übernommen hatte.

Wie wichtig der Förderverein der Realschule selbst in Corona-Zeiten ist, zeigte sich am Montagabend bei der Jahreshauptversammlung in der Aula. Durch die zwangsweise ausgefallenen Unterrichtsfahrten und Exkursionen sind der Realschule Stornokosten von insgesamt 15.000 Euro entstanden, die der Verein vorübergehend auffangen konnte. „Das Land hat zwar später die Kosten zu 100 Prozent übernommen, der Förderverein musste aber erst einmal in Vorleistung gehen“, berichtete Kassenwart und Konrektor Thorsten Schmalt. „Außerdem mussten wir kurzfristig einen digitalen Tag der offenen Tür aus dem Boden stampfen, wozu uns die technische Ausstattung fehlte“, nannte er ein weiteres Beispiel, bei dem der Förderverein mit seinen finanziellen Mitteln in die Bresche gesprungen war.