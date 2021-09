Neuer Vorsitzender ist Polizeihauptkommissar : Thomas Lübcke rückt beim SV Menzelen auf

Menzelen Der 57-Jährige hat den Posten von Wolfgang Clanzett übernommen. Er will das Leichtathletik-Angebot ausbauen. Der Sportverein sei durch die Investitionen der vergangenen Jahre gut aufgetellt.

Die Hauptversammlung 2021 des SV Menzelen dürfte Wolfgang Clanzett noch lange in Erinnerung bleiben. Zum einen, weil er sein Amt des 1. Vorsitzenden nach rund zehn Jahren an den Leiter der Leichtathletik- und Breitensport-Abteilungen, Thomas Lübcke, übergab und zum anderen, weil’s wohl noch nie so wenig aus den vergangenen Monaten zu berichten gab.