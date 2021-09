Regionsmeisterschaft der Leichtathleten : Anna-Lena Berninger vom TuS Xanten meldet sich eindrucksvoll zurück

Anna-Lena Berninger, die zwei Regionstitel gewann, mit Trainer Werner Speckert. Foto: Verein

Sonsbeck/Xanten Die U18-Mehrkämpferin gewann über 200 Meter und im Weitsprung. Vereinskollegin Pauline Jockweg setzte sich im Hochsprung durch. Die erfolgreichste Teilnehmerin des SV Sonsbeck war Lilli Noack, die vier Medaillenplätze belegte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Anna-Lena Berninger vom TuS Xanten hat sich nach längerer verletzungsbedingter Leidenszeit eindrucksvoll bei einer Meisterschaft zurückgemeldet. Bei den Titelkämpfen der Leichtathleten auf Regionsebene Nord in Rhede gewann die U18-Mehrkämpferin zwei Titel. Über 200 Meter lief sie in Bestzeit in glatten 26 Sekunden auf Rang eins. Im Weitsprung ging ihr weitester Versuch auf 5,27 Meter.

Damit rückte sie in der LVN-Bestenliste in beiden Disziplinen in die Top 4 vor. Trainer Werner Speckert war zu dem „hoch erfreut über die zurückgewonnene Aggressivität über den Hürden“. Den Sprint konnte das TuS-Talent allerdings wegen eines technischen Fehlers nicht beenden. Den dritten Titel für den Xantener Verein errang Pauline Jockweg bei den Frauen im Hochsprung mit Bestleistung (1,60). Zudem kam sie mit sehr guten 10,45 Metern im Kugelstoßen auf Platz zwei und im Weitsprung auf den dritten Rang (4,78). Akasya Car (U18) belegte zweimal Platz drei – im Diskuswerfen mit 23,87 Metern sowie Kugelstoßen mit 8,37 Metern. Christian Watterott (Männer) beendete die 200 Meter trotz Trainingsrückstand in guten 26,64 Sekunden.

Der SV Sonsbeck war mit fünf Athleten in Rhede vertreten, die in Summe zwei Titel sammelten und jeweils fünfmal den Silber- und Bronzerang belegten. Erfolgreichste Mehrkämpferin war Lilli Noack in der W18-Klasse. Sie gewann im Speerwurf mit 27,38 Metern. Zudem landete sie noch im Kugelstoßen (9,98) und Hochsprung (1,45) auf dem zweiten Rang. Mit Bronze über 100m-Hürden in 18,52 Sekunden machte Noack ihren Medaillensatz komplett. Zweimal Zweiter wurde Kevin Weber (M15) im Kugelstoßen (10,68) sowie Hochsprung (1,40). Bronze gab’s für ihn im Speerwurf der U18-Konkurrenz mit 30,74 Metern.

Mit dem Regionsmeister-Titel darf sich ebenfalls Sebastian Zamzow (U20) über 800 Meter schmücken (2:14,49). Nach elf Jahren unterbot Theresa Stevens ihre persönliche Bestzeit über die zwei Stadionrunden. Mit 2:27,41 Minuten wurde sie Zweite bei den Frauen. Nila Gossens (U18) landete zweimal auf dem Bronzeplatz: über 100 Meter (14,19) und mit der Kugel (8,95). Jolina Altenhövel (U18) wurde über 100 Meter Sechste in 14,80 Sekunden und Neunte im Weitsprung mit 4,21 Metern.

(put)