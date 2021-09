Herren 40 verlieren in der 2. Verbandsliga : Ohne Zachow keine Punkte für den TC Xanten

Siege und Niederlagen gab’s für die Mannschaften des Tennisclub Xanten. Foto: Pixabay

Xanten Der Spitzenspieler der Herren 40 musste in Oberkassel verletzt aufgeben. Die Herren setzten sich in der offenen Klasse mit 6:3 durch. Die Damen 40 beendeten die Saison mit einem Heimerfolg.

Für die Herren 40 des Tennisclub Xanten lief’s in der 2. Verbandsliga bei GW Oberkassel II nicht so gut. Spitzenspieler Marcel Zachow musste beim 4:5 sein Einzel verletzt aufgeben und konnte auch nicht zum Doppel antreten. Henning Cleven, Christian Scheffers und Michael Schmidthuisen hielten mit ihren Siegen die Partie offen. Richard Guerbigny/Marc Rippe gewannen ihr Doppel glatt, Cleven/Scheffers scheiterten jedoch mit 9:11 im Champions-Tiebreak. Am Samstag endet die Saison mit dem Nachholspiel am Fürstenberg gegen Spitzenreiter Langenfelder TC.

Chancenlos waren die Damen II im letzten Spiel in der Bezirksklasse (BK) D gegen die SG Krefeld II, da sie nur mit vier Spielerinnen antraten. Beim 2:7 siegte Mia Bandusch an Position eins sowie an der Seite von Doreen Stein. Mit einem Heimerfolg über den SV Budberg II und Rang drei beendeten die Damen 40 in der BK C die Spielzeit. Anette Fischer, Jutta Herr, Andrea Klomberg, Ursula Niesmann/Nicole Rozanski, Christiane Hilp/Herr sowie Fischer/Klomberg punkteten.

Ebenfalls mit 6:3 setzten sich die Herren in der BK C gegen den TC Rheinkamp-Repelen durch. Justus Röös, Thilo Munkes, Till Merissen und Maarten Bandusch sorgten in den Einzeln für einen 4:2-Vorsprung. Munkes/Merissen und Röös/Bandusch sicherten in den Doppeln den Sieg. Beim Kapellener TC II unterlagen in der BK E die Herren II mit 3:6. Nur Paul Boß, Leon van den Bongard und Ben Schröder/van den Bongard waren erfolgreich.

Die Herren 40 II setzten sich zum Saisonausklang mit 6:3 in der BK C gegen den TC RW Vluyn durch. Rafael Becker, Marcus Klomberg, Camillo Kluge und Christoph Kerkhoff legten mit ihren Erfolgen im Einzel die Basis. Klomberg/Jörg Mauer sowie Kluge/Christian van Schyndel bezwangen anschließend ihre Gegner. Die Herren 50 (BK A) kamen kampflos zu einem 9:0, weil der TC Sonsbeck keine Mannschaft zusammenbekam.

Mit einem 9:0-Erfolg kehrten die Xantener Herren 50 II in der BK E von der Krefelder TG zurück. Marc-André Schwarz, André Verhülsdonk, Ralf Bandusch, Christoph Glenk, Markus Boß und Konrad Böhnke gewannen nicht nur alle Einzel glatt in zwei Sätzen, auch in den Doppeln zeigten sie sich konsequent. Tabellenplatz zwei bedeutet wohl den Aufstieg.

(RP)