Fußball-Relegationsspiel : Büderich bleibt in der Kreisliga B

Kreis Die BSV-Fußballer unterlagen im zweiten vorbehaltlichen Relegationsspiel zur Kreisliga A beim Rumelner TV III mit 2:3. Die Gäste traten ersatzgeschwächt an. In der Nachspielzeit flogen zwei Spieler runter.

Der BSV trat in Rumeln ersatzgeschwächt an, drei Akteure aus dem ersten Vergleich am Mittwochabend waren nicht dabei. So fehlten Torjäger Sascha Ströter, Denny Koop sowie Max Bartsch. Jan Satzinger ging angeschlagen in die Partie, die für die Gäste mit einem frühen Rückstand begann. Oguzhan Yikilmaz traf nach einem Konter zum 1:0 für den RTV (7.). In der 33. und 36. Minute schlug Büderich zurück. Erst war Robin Brüggen mit einem satten Schuss aus rund 25 Metern zur Stelle, dann erzielte Tobias Frings mit einem schönen Heber das 2:1. Doch fast im Gegenzug gelang den Hausherren durch Niklas Engels der Ausgleich (37.), der in der 81. Minute auch das 3:2 schoss.