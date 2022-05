Fußball-Bezirksliga : Veen muss den Abstiegskampf annehmen

Moers Die Borussia fährt am Sonntag zum GSV Moers. Den „Krähen“ hilft im Abstiegskampf nur ein Sieg weiter. Trainer Thomas Haal appelliert an die Mannschaft, sich nicht hängenzulassen.

Die 2:4-Heimniederlage gegen Bezirksliga-Schlusslicht SV Walbeck war für die Fußballer von Borussia Veen nicht so leicht aus den Ärmeln zu schütteln. Der Abstand zum rettenden Ufer der Gruppe 5 beträgt nach wie vor vier Zähler. „Es wird immer schwieriger. Aber der Funke Hoffnung ist weiter da“, sagt Trainer Thomas Haal, dessen Team den Klassenerhalt längst nicht mehr in der eigenen Hand hat und auf die Patzer der Konkurrenz angewiesen ist.

Die „Krähen“ ließen zuletzt teilweise die nötige Motivation vermissen. „Ich appelliere an die Jungs, dass sie sich nicht hängen lassen und alles in die Waagschale werfen. Drei bis vier Leute haben ihre Leistung gebracht, andere eine Einstellung an den Tag gelegt, mit der es im Abstiegskampf schwierig wird. So hat man in der Bezirksliga nichts zu suchen“, wurde der Trainer deutlich, der ohne ins offene Messer laufen zu wollen von der ersten Minute „Drang nach vorne“ erwartet.