NRW-Meisterschaften : Bronze für Xantener und Sonsbecker Siebenkämpferinnen

Sonsbeck/Xanten Bei den NRW-Titelkämpfen in Lage kam Anna-Lena Berninger (U20) vom TuS Xanten auf Rang drei. Über 200 Meter knackte sie zudem die DM-Norm. Dritte wurde auch das weibliche Sonsbecker U18-Team mit Merret Manten, Maxima Heekeren sowie Lilli Noack.

Im Carl-Heinz-Reiche-Stadion in Lage sollte es endlich klappen mit der DM-Norm über 200 Meter. Das hatte sich Anna-Lena Berninger vom TuS Xanten fest vorgenommen, als sie sich auf den Weg machte zu den NRW-Mehrkampfmeisterschaften. Und tatsächlich durfte sich die Abiturientin nach der vierten Disziplin über die geglückte Qualifikation für die nationalen Jugend-Titelkämpfe in Ulm freuen. In neuer Bestzeit von 25,10 Sekunden im 200m-Sprint sicherte sie sich das DM-Ticket. Und am Ende des Siebenkampfs der U20-Klasse bekam die 18-Jährige auch noch die Bronzemedaille umgehängt.