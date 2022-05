Fußball : Viktoria Alpen vor dem Spiel des Jahres

Alpen Am Donnerstag werden auf der Anlage am Schulzentrum drei Kreispokal-Finals ausgetragen. Im Mittelpunkt steht das Männer-Endspiel zwischen der Mannschaft des Gastgebers und dem Landesliga-Meister SV Sonsbeck.

Heute werden auf der Platzanlage in Alpen drei Fußball-Kreispokale vergeben. Höhepunkt an Christi Himmelfahrt ist das Finale des gastgebenden A-Ligisten Viktoria Alpen gegen den Oberliga-Aufsteiger SV Sonsbeck um 16 Uhr.

Für den Gastgeber ist die Partie in der eigenen Volksbank-Arena gegen den Landesliga-Meister das Spiel des Jahres. Alpens Coach Marcel Blaschkowitz sieht seine Mannschaft ganz klar in der Außenseiterrolle: „Sicherlich ist diese Partie ein Highlight, aber ich muss dazu sagen, dass wir schon mit dem Einzug ins Finale und der Qualifikation für den Niederrheinpokal alles erreicht haben. Von daher können wir nur gewinnen. Der Druck ist ganz klar bei den Sonsbeckern. Wir können befreit aufspielen und versuchen, das Unmögliche möglich zu machen. Wir wissen, dass wir auf einen Gegner treffen, der in der kommenden Saison drei Ligen höher spielt. Wir möchten uns achtbar aus der Affäre ziehen.“ Bis auf Kapitän Tobias Esper (Urlaub) kann Alpen aus dem Vollen schöpfen.