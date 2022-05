Fußball-Kreisliga A : Repelen II rettet sich mit einem 3:1-Sieg über Borth

Kreis Rot-Weiß Moers hofft noch auf den Klassenerhalt in einer eventuell stattfindenden Relegationsrunde. Der SSV Lüttingen gewann am letzten Spieltag ein zweites Mal gegen Meister FC Neukirchen-Vluyn.

Am letzten Spieltag der A-Liga-Abstiegsrunde hat‘s die Fußballer des TuS Borth und der DJK Lintfort erwischt. Sie verpassten den Klassenerhalt. RW Moers ist Drittletzter und hofft auf die Teilnahme an einer Relegationsrunde.

FC Neukirchen-Vluyn – SSV Lüttingen 1:2 (0:1). Als einziges Team schafften es die Fischerdörfler, den Meister zweimal in einer Saison zu besiegen. Ein Doppelpack von Julian Rüttermann (8., 74.) sorgte für den „Dreier“. Yassin Ait Dada gelang das 1:1 (53.), während Arjeton Krasniqi aus der Distanz zweimal am Aluminium scheiterte. Das letzte Spiel am Klingerhuf in Neukirchen-Vluyn war mit rund 300 Zuschauern gut besucht. SSV-Kicker Nico Scholten flog kurz vor Schluss wegen Nachtretens mit glatt Rot vom Platz.