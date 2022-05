Tischtennis-Relegation : Xantens Herren gelingt Bezirksliga-Aufstieg

Die erste Tischtennis-Mannschaft des TuS Xanten war in zwei Relegationsspielen erfolgreich. Foto: Pixabay

Update Xanten Die Bezirkslassen-Mannschaft um Martin Artz hat auch die letzten beiden Relegationsspiele für sich entschieden und wird in der neuen Saison wieder in der Bezirksliga an den Platten stehen.

Die Tischtennis-Spieler des TuS Xanten haben auch die letzten beiden Relegationsspiele für die Bezirksliga gewonnen und durften anschließend auf den Aufstieg anstoßen. Zunächst setzte sich der Bezirksklassen-Zweite mit 9:6 gegen den favorisierten TSV Meerbusch durch, der sich danach dem gastgebenden TTC SW Velbert II mit 7:9 geschlagen geben musste. Den Xantenern reichte im letzten Spiel ein Remis. Ohne Timon Schulze-Bergkamen im mittleren Paarkreuz, dafür mit Abteilungsleiter Fabian Welbers, stellten die Domstädter die Partie nach einem 1:4-Rückstand auf den Kopf und siegten im Schlussdoppel mit 9:7.