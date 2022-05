Am 25. Mai in der Sonsbecker Ortsmitte : Brunnenlauf lockt mit Volksfest-Flair

Am 25. Mai in der Sonsbecker Ortsmitte

So wie 2019 werden die Rennen auch in diesem Jahr wieder auf der Hochstraße gestartet. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt werden die ersten Teilnehmer um 17.15 Uhr auf den Rundkurs geschickt. 825 Voranmelder haben sich für die 35. Auflage eine Startnummer gesichert. Ferdi van Heukelum ist als Moderator dabei.

Die Enni-Laufserie 2022 geht auf ihre zweite Etappe. Traditionell steht am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt der schnelle Rundkurs beim 35. Brunnenlauf durch Sonsbeck auf dem Programm. Los geht‘s um 17.15 Uhr mit den Bambinirennen über 500 Meter. Es folgen die Wertungen der Schülerläufe (1200 Meter) und der Kids-Serie (2000 Meter). Um 19 Uhr gehen die Teilnehmer über fünf Kilometer auf die Strecke, um 19.45 Uhr wird der Hauptlauf über zehn Kilometer gestartet.

825 Voranmelder haben sich online registriert. „Das ist nicht die Zahl, die wir erwartet haben. Ich hoffe doch, dass wir durch die Nachmeldungen noch die 1000er-Marke knacken“, sagte René Niersmann, der Leiter des Organisationsteams. Nach den beiden Corona-Jahren ohne Brunnenlauf wollen die Sonsbecker in diesem Jahr wieder mit Volksfest-Flair überzeugen. Knapp 400 Ennilauf-Serien-Teilnehmer sind bei der Präsenzveranstaltung dabei. Beim Enni-Schlossparklauf Ende April in Moers konnten sich auf der Zehn-Kilometer-Distanz Theresa Stevens vom SV Sonsbeck (41:44 Minuten) und Marc-André Ocklenburg von der LG Alpen (33:32) an die Spitze der Wertung setzen. Über fünf Kilometer liegen Carolin Joeken von der LG Alpen (18:02) und Erik Lange vom ASV Duisburg (16:37) ganz vorne.