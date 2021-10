Landesliga-Derby verlegt : Budbergs Volleyballer starten später in die neue Saison

Budberg Das für Samstag angesetzte Nachbarschaftsduell in Moers fällt aus. Das kommt dem SVB ganz gelegen. Für die Mannschaft um Kapitän Daniel Stuers geht’s in dieser Spielzeit allein um den Klassenerhalt.

Der Saisonstart der Landesliga-Volleyballer des SV Budberg verschiebt sich um eine Woche. Der Auftaktgegner, der Moerser SC III, bekommt am Samstag keine Mannschaft zusammen, so dass die Hausherren um eine Spielverlegung baten. So werden die Budberger erst am 30. Oktober in Mönchengladbach erstmals um Punkte spielen. Gegner ist dann der TV Mülfort-Bell. „Die Verlegung kommt uns ganz gelegen, weil wir in den Herbstferien nicht trainieren konnten, da die Halle Grote Gert wegen eines Defekts an der Brandschutzanlage gesperrt ist, und einige Spieler angeschlagen sind“, sagt Kapitän Daniel Stuers.