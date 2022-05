Tennis-Niederrheinliga : Budbergs Herren fürs Topspiel gerüstet

Mirza Basic (vorne) und Matej Sabanov gewannen das erste Doppel für den SV Budberg in zwei Sätzen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Der SVB deklassierte Bayer Wuppertal auf heimischen Plätzen mit 9:0 und gehört spätestens jetzt dem Kreis der Aufstiegsanwärter an. Am 11. Juni steht das Gipfeltreffen beim TC Bredeney II an.

Die Tennis-Herren des SV Budberg befinden sich weiter in der Niederrheinliga auf der Erfolgsspur. Sie gewannen auch die dritte Saison-Partie. Auf heimischen Plätzen wurde Bayer Wuppertal mit 9:0 abgefertigt. „Es lief ganz gut für uns“, analysierte Kapitän Mario Lesic gewohnt nüchtern die Begegnung. Der SVB gehört spätestens jetzt zum Kreis der Aufstiegskandidaten. Am Samstag, 11. Juni, steht das Spitzenspiel beim Meisterfavoriten TC Bredeney II an. „Das ist ein Kracherspiel“, so Lesic.

Beim Kantersieg über Wuppertal musste sich nur Mirza Basic im Spitzeneinzel gegen Thorsten Sollie strecken. Er gewann 7:5, 6:3. Matej Sabanov schlug Piet Steveker 6:2, 6:2, sein Bruder Ivan Win Steveker 6:4, 6:1. Vincent van den Honert deklassierte Jan Henri Augustat zweimal 6:0. Lesic war gegen Julius Drees 6:0, 6:1 erfolgreich. Simon Pfau, der zweite SVB-Akteur aus Rheinberg, setzte sich gegen Christoph Gayk 6:2, 6:4 durch. Trotz der deutlichen Führung traten beide Teams zu den Doppeln an. Die Ergebnisse: Basic/M. Sabanov - Sollie/P. Steveker 6:3, 7:6; I. Sabanov/van den Honert - W. Steveker/Augustat 6:2, 6:4; Lesic/Jerome Lehmann - Drees/Gyk 6:1, 7:5.