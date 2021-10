Fußball-Bezirksliga : SV Budberg holt sich am Fürstenberg Rang eins zurück

Ole Egging, hier gegen Xantens Thomas van de Loo,bereitete das 1:0 vor und holte den Strafstoß raus. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Moritz Paul per Kopf und André Rieger per Strafstoß trafen beim 2:0-Erfolg in Xanten. TuS-Keeper Michael Jansen sah die Ampelkarte.Die Hausherren nutzten ihre vielen Chancen nicht.