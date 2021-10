Dressur- und Springturnier des RV Eintracht : Stefanie Roskoth setzt sich in Veen mit toller Note an die Spitze

Stefanie Roskoth setzt sich in Veen mit toller Note an die Spitze

Xanten Das Eintracht-Mitglied gewann auf Humphrey Bogart in der Dressurreiterprüfung der Klasse A. Im Mannschaftswettbewerb über Hindernisse holte sich das gastgebende Team die Siegerschärpe.

Am ersten Turniertag zog Stefanie Roskoth vom gastgebenden Verein die Blicke auf sich. Sie setzte sich mit ihrem Humphrey Bogart in der Dressurreiterprüfung der Klasse A mit einer starken Note von 8,0 an die Spitze. Zudem erritt sich hier Alina van Bebber als Viertplatzierte mit Stute First Kiss die blaue Schleife. In der A-Dressur trug Mr. Mac Muffin Vanessa Seeger vom RV Veen auf den dritten Rang.