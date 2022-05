Tischtennis : TV Bruckhausen darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen

Niederrhein Der Landesligist gewinnt das Relegations-Spiel gegen den TuS Meinerzhagen mit 9:3. Der MTV Rheinwacht Dinslaken wird den Sprung in die Verbandsliga wohl nicht schaffen.

Die Dinslakener hatten sich gegen Gierath durchaus eine Chance ausgerechnet, zumal sie in fast bester Besetzung antraten. „Das 9:1 ist zwar viel zu hoch, weil wir in vielen Spielen dran waren, doch insgesamt geht der Sieg für Gierath in Ordnung“, sagte Spieler und Vereinsvorsitzender Gerd Joschko. Zu Beginn hatten Jens Baumgartner/Niklas Hülskamp zwar ihr Doppel gewonnen, doch das sollte dann auch der Ehrenpunkt bleiben. Gut verkaufte sich noch an der Spitze Jens Baumgartner gegen Johannes Dimmig, der aber taktisch klug sein Spiel mit 3:1 nach Hause brachte. Philip van Staa hätte seine Partie gegen den Ex-Nationalspieler Jürgen Reuland nach hohem Rückstand fast noch gedreht, doch im fünften Satz behielt er doch noch die Oberhand. Gut verkaufte sich auch Nachwuchsmann Alexander Schiemann Molina, ehe er sein Spiel mit 9:11 im Entscheidungssatz verlor.