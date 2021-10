Fußball-Landesligist gewinnt mit 1:0 : Schmeichelhafter Pokalerfolg für den SV Sonsbeck in Millingen

Rheinberg Durch einen frühen Treffer von Klaus Keisers hat der Landesligist am Mittwochabend das Achtelfinale auf Kreisebene erreicht. Der Außenseiter aus der A-Liga hielt gut dagegen.

In der elften Minute vergab Tim Böttcher die größte Chance für den A-Ligisten vor der Pause, als er das Leder knapp am rechten Pfosten vorbeizog. Der tief stehende Außenseiter spielte gut mit, gerade Böttcher sorgte mit seinen Aktionen immer wieder für Entlastung. Nach gut einer halben Stunde hatte Keisers nach einem Freistoß von Jannis Pütz das 2:0 auf dem Fuß. Sein Schuss aus sechs Metern landete an der Latte.

Das erste Ausrufezeichen im zweiten Abschnitt setzten die Rot-Weißen (58.). Ahma Alzedaue war schon an Winkler vorbei, brachte das Leder aus ungünstiger Position aber nicht vors Tor. Dann war wieder Millingen an der Reihe (68.). Nach einer Flanke kam Kapitän Tom Venhoff freistehend per Kopf an den Ball, der knapp übers Quergebälk flog. In der 73. Minute zwang Mölders per Freistoß Keeper Stefan Hüpen zu einer Glanzparade. Eine Viertelstunde vor Schluss verstärkte SVS-Trainer Heinrich Losing die Defensive, als er Robin Schoofs sowie Timo Evertz einwechselte. Der SVM war defensiv in den Zweikämpfen sehr effektiv und hielt den Landesligisten so aus dem Strafraum raus. Zu einem Treffer sollte es aber nicht reichen.