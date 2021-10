Zwei Siege für Dreiband-Mannschaft vom GBX : Huub Wilkowski überragt beim Xantener Bundesliga-Team

Xanten Die Dreiband-Mannschaft überraschte mit zwei Heimsiegen. Erlangen und München wurden jeweils mit 6:2 bezwungen. Der niederländische Spitzenspieler der Hausherren glänzte mit einer furiosen Aufholjagd.

Nach einem Erfolg gegen Erlangen sah’s zunächst nicht aus. In der ersten Runde erwischte Dirk Harwardt keinen guten Tag. Joachim Back ging schnell in Führung. Nach der Halbzeit kam Harwardt zwar etwas besser ins Spiel, konnte aber die 35:50-Pleite in 45 Aufnahmen nicht verhindern. Auf dem anderen Tisch lief’s für Jack van Peer besser. Der Niederländer bezwang Marcel Back mit 50:40 in 50 Aufnahmen.

Am Tag danach gegen München trat Harwardt konzentrierter gegen Christos Christodoulidis an. In der zweiten Hälfte spielte er eine Superserie von zehn Punkten. Harwardt setzte sich schließlich mit 50:46 in 57 Aufnahmen durch. Jack van Peer bekam’s mit einem gut aufgelegten Altmeister Wolfgang Zenkner zu tun. Der Xantener war beim 32:50 in 36 Aufnahmen chancenlos. In der zweiten Runde zeigte Wilkowksi zeigte erneut seine große Klasse. Er spielte den Griechen Kokkoris von der ersten Aufnahme förmlich an die Wand. Nach 29 Aufnahmen beendete Wilkowski die Partie mit 50:14. Das Unentschieden für GBX war damit bereits gesichert. Liere gelang es, sich gegen Johann Schirmbrand mit kleineren Serien auf 30:19 absetzen. Liere ließ nicht locker und bezwang seinen Angstgegner deutlich mit 50:32 in 46 Aufnahmen.