Fußball, Landesliga : SCR will am Wochenende den Klassenerhalt feiern

Tim Hechler, Torwart beim SCR, wechselt zur neuen Saison in die Mittelrheinliga. Foto: Fupa.net

Langenfeld Der Fußball-Landesligist SC Reusrath tritt am Sonntag beim bereits abgestiegenen VfB Solingen an. Den Ligaverbleib könnte das Team Trainer Ralf Dietrich aber womöglich schon am Freitag feiern – sollte die Konkurrenz nicht gewinnen.