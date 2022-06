Fußball-Bezirksliga : Jan-Paul Hahn zieht‘s vom TuS Xanten zu Viktoria Goch

Die 37-jährige Abwehrrecke aus Sonsbeck wechselt als Führungsspieler innerhalb der Bezirksliga den Verein. In Goch trifft er auf seinen ehemaligen Mitspieler Daniel Beine, der bei der Viktoria an der Seitenlinie steht.

In der Saison 2011/12 gehörten Abwehrspieler Jan-Paul Hahn und Offensivakteur Daniel Beine der Mannschaft des SV Sonsbeck an, die in der Fußball-Niederrheinliga den zehnten Platz erreichte. Seitdem haben sie sich nicht aus den Augen verloren. Während Beine in der vergangenen Saison als Trainer mit Viktoria Goch knapp den Landesliga-Aufstieg verpasste, lief Hahn für den Meisterschaftskonkurrenten TuS Xanten auf. In der nächsten Spielzeit werden sich die zwei mehrmals in der Woche wiedersehen.