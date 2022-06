Fußball-Bezirksliga : Das große Zittern im Abstiegskrimi

In seinem letzten Heimspiel hat der SV Schwafheim (grün) gegen den 1. FC Kleve II beim unnötigen 0:0 wichtige Punkte liegen lassen. Danilo Gazija (Nummer 7) fällt am Sonntag in Rindern aus. Foto: FUNKE Foto Services/Oleksandr Voskresenskyi

Kreis Sechs Bezirksliga-Mannschaften in der Gruppe 5 spielen am letzten Spieltag noch drei Absteiger aus. Borussia Veen, der VfL Repelen und SV Schwafheim aus dem Fußball-Kreis Moers wollen am Sonntag den Klassenerhalt erreichen.

In der Bezirksliga, Gruppe 5, kämpfen am letzten Spieltag gleich drei Mannschaften aus dem Fußballkreis Moers um den Klassenerhalt. Drei Absteiger werden noch gesucht. Der SV Schwafheim und VfL Repelen haben mit je 30 Punkten einen Zähler Vorsprung auf den TSV Weeze, der den ersten Abstiegsplatz belegt. Der SV Budberg kann im Auswärtsspiel beim 1. FC Kleve II noch Zünglein an der Waage sein, da die Schwanenstädter mit 31 Punkten ebenfalls noch gefährdet sind. Borussia Veen – mit 28 Zählern Drittletzter – hat eine schlechte Ausgangsposition. Hoffnung, den Abstieg noch vermeiden zu können, hat ebenfalls der Uedemer SV mit 27 Punkten. Das Besondere ab dieser Saison: Bei Punktgleichheit entscheidet nicht das Torverhältnis, sondern der direkte Vergleich.

VfL Repelen - TuS Xanten Levin Bardehle, der Co-Trainer der Gäste, machte am Freitag deutlich, dass seine Mannschaft nicht mit angezogener Handbremse spielen werde: „Mit mir gibt‘s keine Wettbewerbsverzerrung. Für wollen den dritten Tabellenplatz festigen und mit einem guten Gefühl aus dieser Saison gehen.“ Da Chefcoach Johannes Borthen in Urlaub ist, wird er im letzten Saisonspiel an der Seitenlinie stehen. Bardehle muss allerdings auf einige Leistungsträger verzichten. Jan-Paul Hahn und David Epp sind gesperrt, Niklas Binn sowie Niklas Bücken ebenfalls im Urlaub. Lukas Maas hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen.

Info Abstiegskampf in fünf Spielen Der letzte Spieltag 1. FC Kleve II - SV Budberg (15 Uhr) SV Rindern - SV Schwafheim (15 Uhr) Viktoria Goch - Uedemer SV (15 Uhr) Borussia Veen - TSV Weeze (15 Uhr) VfL Repelen - TuS Xanten (15 Uhr) DJK Twisteden - GSV Moers (15.30 Uhr) FC Aldekerk - SF Broekhuysen (17 Uhr)

VfL-Trainer Andreas Weinand geht nicht davon aus, dass sein Team die Klasse halten kann, ohne selbst den notwendigen Sieg einzufahren: „Xanten wird heiß sein, ich rechne auch nicht mit Schützenhilfe in den anderen Spielen.“ Bei einem Remis müsste der VfL hoffen, dass nicht Schwafheim und Weeze gewinnen. Würden Repelen sowie Schwafheim verlieren und Weeze oder Veen mit einem Sieg vorbeiziehen, stünde Repelen durch vier Punkte aus den beiden direkten Duellen vor Schwafheim. Die Personalsituation ist extrem angespannt. Nun stehen auch noch Okan Mete Yilmaz und Yassine Riad verletzungsbedingt sowie Franck Sylla mit Gelbsperre auf die Ausfallliste.

Borussia Veen - TSV Weeze Es ist ein Endspiel für die „Krähen“, eine Partie, die unbedingt gewonnen werden muss, um überhaupt noch eine Chance auf den Ligaververbleib zu haben. Und dann muss noch die Konkurrenz mitspielen; Kleve II, Schwafheim oder Repelen verlieren. Trainer Thomas Haal: „Ich hoffe doch, dass es auf den anderen Plätzen sportlich fair zugeht. Wir müssen trotz des Drucks locker bleiben und dürfen nicht verkrampfen.“ Er wendet sich zudem aktiv an die Borussia-Anhänger. Die Zuschauer können eine zusätzliche Motivationsspritze sein. Haal verweist auf den grandiosen 5:0-Heimerfolg Anfang Juni über den TuS Xanten.

Dem Borussia-Coach stehen bis auf den erkrankten Marius Gietmann alle Mann zur Verfügung. Er rechnet mit einem Gegner, „der wie im Hinspiel ordentlich zur Sache gehen wird“. Das erste Aufeinandertreffen hatte Weeze mit 3:1 für sich entschieden.

SV Rindern - SV Schwafheim Bei einem eigenen Sieg sind die Moerser gerettet, egal wie die Konkurrenz spielt. Trainer Michael Hoppe sagt daher: „Es gibt ja auch viele Konstellationen, in denen wir auch drin bleiben, wenn wir nicht gewinnen.“ Doch bei einem Remis müssten die Schwafheimer hoffen, dass nicht Repelen und Weeze gewinnen. Hoppe weiter: „Für Rindern geht‘s zwar um nichts mehr, aber ich rechne damit, dass sie ihren Zuschauern im letzten Heimspiel noch mal was bieten wollen.“ Die Gastgeber haben zudem nach dem klaren Schwafheimer 3:0-Sieg im Hinspiel noch eine Rechnung offen. Für den SVS-Trainer steht fest: „Also locker dahin zu fahren und gewinnen, das wird nicht klappen.“

Erschwerend kommt die weiterhin schlechte Personallage dazu. Mit dem angeschlagenen Jens Dickmann, dem gesperrten Danilo Serra sowie Danilo Gazija und Kevin Röös, beide krank, drohen gleich vier Stammspieler auszufallen. Hoppe: „Die Vorzeichen sind nicht gut, aber die Mannschaft besteht ja auch nicht nur aus elf Spielern. Da rücken andere auf, die jetzt zeigen können, was sie drauf haben.“

1. FC Kleve II - SV Budberg Der Tabellenneunte hat die besten Karten im Abstiegskampf. Ein Unentschieden würde schon die Rettung bedeuten. Bei einer Niederlage begänne das große Zittern. Sollten Schwafheim, Repelen und Veen oder Weeze gewinnen, würde die Klever runtergehen. Die Borussia hat das Team von Lukas Nakielski zweimal mit 4:1 bezwungen. Auf Schützenhilfe dürfen die Hausherren nicht setzen. Matthias Prinz, Co-Trainer des SVB, verspricht „fairen Sportsgeist“ zu zeigen. Und weiter: „Wir wollen uns nichts vorwerfen lassen.“ Ole Egging und Rayk Bißling sind im Urlaub. Andre Rieger, der ebenfalls aus Budberg weggeht, wird in der Startelf stehen.

