Goch : Hommersum hat einen neuen Treffpunkt

Goch-Hommersum Der moderne und begehbare Bücherschrank ist ein Zeichen euregionaler Zusammenarbeit. Dieses neu errichtete Holzhäuschen wurde offiziell eröffnet.

Die Länder der europäischen Union sollen stärker zusammenwachsen. Ein hehres Ziel, von dem immer wieder gesprochen wird, das aber in dem kleinen Grenzort Hommersum auch konkret gelebt wird. Sichtbar wird das an der Kendelbrücke in der Nähe der Gaststätte Evers. Hier wird die Zusammenarbeit von Niederländern und Deutschen durch markante Kennzeichen sichtbar: die Masten mit den Freundschaftsflaggen, dem Friedenspfahl des Lions-Clubs, der eigenwilligen Skulptur einer „Grenzkapelle“ und nun auch durch eine begehbare Bücher-Bude, die zudem als Tourist-Info-Punkt genutzt wird. Dieses neu errichtete Holzhäuschen wurde jetzt offiziell eröffnet.