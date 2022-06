Fußball-Bezirksliga : Alfred Appiah macht den VfL Repelen glücklich

Trainer Andreas Weinand hat am Sonntag mit dem VfL Repelen den Klassenerhalt geschafft. Foto: FUNKE Foto Services/Oleksandr Voskresenskyi

Moers Die Weinand-Elf rettete sich am letzten Spieltag durch einen 3:1-Heimerfolg über den TuS Xanten. Der Mann des Tages bei den Hausherren erzielte alle drei Treffer.

Unter lautstarkem Applaus verließ Alfred Appiah in der 86. Minute das Spielfeld. Er war mit drei Treffern der entscheidende Spieler des VfL Repelen beim 3:1 (1:1)-Heimerfolg über den TuS Xanten . Die Moerser sicherten sich damit den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga und schlossen die Gruppe 5 als Tabellenzehnter ab. Die Domstädter verabschiedeten sich auf dem dritten Rang.

Jedoch enttäuschten die ersatzgeschwächten Gäste auf ganzer Linie. Co-Trainer Levin Bardehle, der Chefcoach Johannes Bothen vertrat, war restlos bedient. „Wir haben gegen einen schlechten Gegner verloren, da wir noch schlechter waren“, meinte Bardehle, der bei seiner Elf die nötigen Fußballtugenden vermisste. Ganz anders war die Stimmung bei VfL-Coach Andreas Weinand: „Ich bin unheimlich froh, dass wir drin geblieben sind und auch unfassbar stolz auf die Mannschaft. Das Tor für Xanten fiel aus dem Nichts. Wir haben danach aber schnell die Köpfe hochbekommen. Am Ende haben die Jungs sich fast in einen Rausch gespielt, die Stimmung durch die Zuschauer war auch fantastisch. Wir haben uns den Klassenerhalt heute wirklich verdient.“

Uedesheim kündigt Comeback an

Fußball : Uedesheim kündigt Comeback an

SC Unterbach will das „Finale“ gewinnen

Fußball-Bezirksliga : SC Unterbach will das „Finale“ gewinnen

Trotz der 1:0-Führung durch David Utzka in der 18. Minute und der Großchance von Niklas Maas (29.) gaben die Xantener das Spiel aus der Hand. Dabei half der TuS selbst mit. Marcel Timm und Daniel Zarko verschuldeten zwei Strafstöße und brachten Repelen zurück ins Spiel. Matchwinner Appiah zeigte keine Nerven und traf aus elf Metern erst zum 1:1 (35.) und später zum 2:1 (74.). Kurz darauf sorgte Maas fürs 2:2 (80.). Aber der Unparteiische entschied auf Abseits, sodass Repelen weiter auf der Siegerstraße blieb. In einer insgesamt spielschwachen Partie überzeugte Repelen durch mehr Siegeswillen und Zweikampfstärke. „Wir standen nicht kompakt genug“, ärgerte sich Bardehle. Das 3:1 erzielte Appiah in der 84. Minute.