Fußball-Bezirksliga : Borussia Veen verpasst Klassenerhalt

Frust pur nach dem Abpfiff in Veen: Trainer Thomas Haal (links) und die Borussia-Mannschaft müssen den Gang in die A-Liga antreten. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen Die Mannschaft von Trainer Thomas Haal unterlag am letzten Spieltag zu Hause dem TSV Weeze mit 1:2 und muss zurück in die A-Liga. Die „Krähen“ wachten zu spät auf.

Mit versteinerten Gesichtern schauten die Spieler von Borussia Veen auf die andere Seite des Kunstrasens. Dort hüpfte die Mannschaft des TSV Weeze ausgelassen im Kreis und feierte nach dem 2:1 (0:0)-Erfolg den Klassenerhalt, den sie in der letzten Saisonpartie perfekt gemacht hatte. Die Gäste profitierten zudem von der 0:2-Schlappe des SV Schwafheim. Die Moerser begleiten die Borussia in die Kreisliga A. Hätten die „Krähen“ ihr Heimspiel gewonnen, wären sie in der Bezirksliga geblieben. Abgestiegen aus der Gruppe 5 sind zudem der SV Walbeck sowie Uedemer SV.

„Das war in der zweiten Halbzeit zu wenig. Hinten haben wir uns nicht an das gehalten, was besprochen wurde. Vorne fehlte die Gradlinigkeit zum Tor“, analysierte Thomas Haal, der Trainer der Borussia bleibt. Die Ausgangslage war klar vor den 90 Minuten in Veen. Beide Teams mussten gewinnen, um eventuell den Abstiegsrang zu verlassen. In der ersten Halbzeit war‘s ein niveauarmes Spiel. Die Borussia brachte sich hinter ein ums andere Mal in die Bredouille, weil keine klaren Bälle gespielt wurden. Gleichwohl agierten die Gäste in der Offensive harmlos. Auch die Borussia schaffte es nur selten, richtig Druck aufzubauen. Vor der Pause gab‘s nur eine gefährliche Chance für die Hausherren, als erst Christian Quernhorst mit einem Schuss an Keeper Jendrik Ferdenhert scheiterte, und auch Jan Büren den Abpraller nicht im Tor unterbrachte (43.).

Info Anschlusstor fällt erst kurz vor Schluss Es spielten Keusemann; Klemmer, Niehues, Terlinden, Schultz (70. Dachwitz), Conrad (72. Keisers), Höptner, Quernhorst (80. Wierz), Tegeler, Büren, Terlinden. Tore 0:1 Plönes (67.), 0:2 Pacco (79.), 1:2 Keisers (89.). Zuschauer 300.

In der Kabine erinnerte Haal seine Mannen nochmals daran, hinter nicht zu viel „klein-klein zu spielen“. Doch sie überhörten seine Worte. Die Gäste warteten geduldig auf ihre Möglichkeiten und setzten Nadelstiche. Dem 0:1 ging ein Fehler von Kapitän Ken Klemmer voraus, der 25 Meter vor dem eigenen Tor den Ball nicht unter Kontrolle bekam. Christian Plönes setzte sich in dem Zweikampf durch und überwand Schlussmann Janek Keusemann (67.). Haal stellte auf Dreierkette um und brachte Markus Dachwitz in die Partie. Doch der zweite Treffer der Partie fiel auf der anderen Seite. Louis Pacco schloss einen Konter zum 2:0 für Weeze ab (79.). Wieder war Keusemann chancenlos.

Veen gab sich nicht auf, agierte aber weiter zu umständlich. Erst in der 89. Minute fiel der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Michael Keisers, der einen Klemmer-Kopfball mit einem langen Bein über die Linie drückte. In der fünfminütigen Nachspielzeit lag der ansonsten gut pfeifende Schiri Robin Schuffelen falsch, als er der Borussia einen klaren Elfmeter verweigerte. Dachwitz wurde plump von seinem Gegenspieler umgestoßen. Doch auch der Schiedsrichterassistent sah das Foul nicht. In der gleichen Szene drosch Klemmer das Leder an den linken Pfosten.