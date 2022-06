Vorbereitung auf die Fußball-Oberliga : SV Sonsbeck testet auch gegen SV Straelen

SONSBECK Sieben Vorbereitungspartien hat Trainer Heinrich Losing vereinbart. Der Oberliga-Aufsteiger trifft am 6. Juli auf den SV Straelen. Trainingsstart ist am 27. Juni.

Fußball-Oberligist SV Sonsbeck startet am Montag, 27. Juni, um 19 Uhr mit dem ersten Training in die Vorbereitung auf die neue Saison. Trainer Heinrich Losing hat ab dann auch die Aufgabe, sieben Zugänge zu integrieren. Dafür bieten sich die sieben Testspiele an, die ausgemacht wurden. Die erste Vorbereitungspartie steht am Samstag, 2. Juli, um 15 Uhr beim Bezirksliga-Aufsteiger Kevelaerer SV auf dem Programm. Die weiteren Partien: gegen den Regionalligisten SV Straelen am 6. Juli um 19 Uhr, beim Landesligisten SGE Bedburg-Hau am 9. Juli um 15 Uhr, gegen den Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter am 15. Juli um 19.30 Uhr, beim Landesligisten BW Dingden am 17. Juli um 15 Uhr, gegen den Bezirksligisten SV Budberg am 20. Juni um 19.30 Uhr und gegen die SpVg Frechen aus der Mittelrheinliga am 31. Juli um 14 Uhr. Am 7. August geht‘s für den Aufsteiger erstmals um Oberliga-Punkte.