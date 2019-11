Streit um Pläne des RVR : SPD Sonsbeck fordert deutliches Nein zum Kooperationsstandort

Auf dieser Fläche westlich der Alpener Straße in Sonsbeck will der RVR einen von 24 Kooperationsstandorten auf seinem Gebiet ansiedeln. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Sonsbeck Nach der Ankündigung des Regionalverbands, die Industrieflächen frühzeitig planerisch zu sichern, üben die Genossen Kritik an Verwaltung und CDU-Fraktion.

Die Sonsbecker SPD fordert die Gemeindeverwaltung sowie den Rat dazu auf, die Zusage an den Regionalverband Ruhr (RVR), auf Gemeindegebiet Flächen für einen regionalen Kooperationsstandort bereit zu stellen, unwiderruflich zurückzuziehen. Diese Forderung stellen die Ortsvereinsvorsitzende Nadine Bogedain sowie die Fraktionsvorsitzende Christa Weidinger in einer Stellungnahme, die unserer Redaktion vorliegt. „Sonsbeck muss dem RVR einen Ratsbeschluss mit einem deutlichen Nein nach Essen schicken. Diese Entscheidung ist dann in der neuen Planung des RVR zu berücksichtigen.“