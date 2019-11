Enni Night of the Bands : Acht Stunden Musikmarathon in Xanten

Xanten Zwölf Bands, acht Lokale, eine Stadt: Am Samstagabend werden wieder rund 1000 Gäste zur zehnten „Enni Night of the Bands“ in der Römerstadt erwartet. Wir geben einen Überblick, was geboten wird, wer auftritt und wo es Karten gibt.

Am heutigen Samstagabend ist es soweit. Zum mittlerweile zehnten Mal macht die „Enni Night of the Bands“ Station in Xanten. Zwölf Bands werden in acht Lokalen auftreten und die Römerstadt in eine große Musikmeile verwandeln. Auch Veranstalter Adam Ruta freut sich auf das Event. „Der Kartenvorverkauf läuft auf Hochtouren. Wir rechnen wieder mit deutlich mehr als 1000 Nachtschwärmern.“

Wir geben einen letzten Überblick über das Programm und alles weitere Wissenswerte.

Info Weitere Informationen gibt es im Internet Homepage Weitere Informationen zur zehnten „Enni Night of the Bands“ in Xanten gibt es auf der Homepage www. enni.de. Facebook Darüber hinaus gibt’s Neuigkeiten bei Facebook auf der Seite „Enni Night of the Bands in Moers Xanten und Rheinberg“.

Was wird geboten?

Ein ähnlich abwechslungsreiches Programm wie in den vergangenen Jahren. Die zwölf Bands werden zeitversetzt über einen Zeitraum von acht Stunden in acht Xantener Lokalen auftreten und unterschiedliche Musikrichtungen auf die Bühnen bringen. Die Veranstalter garantieren, dass es bis mindestens 2 Uhr nachts etwas auf die Ohren geben wird.

Wann geht es los?

Die ersten Konzerte beginnen um 18 Uhr, danach werden alle halbe Stunde weitere Auftritte anstehen. Das letzte Konzert startet dann um 22.30 Uhr.

Welche Bands treten auf?

Einige Gruppen sind schon von früheren Enni-Nights bekannt und haben sich bereits eine kleine Fangemeinde aufgebaut, wie etwa Opa kommt, Migenda oder Granufunk. Aber auch Formula 4, Rumbambe oder die Akustik Helden sind eingefleischten Musiknacht-Besuchern ein Begriff. Darüber hinaus können sich die Xantener auf Krysmah, Plug and Play, Fireside, Electrio und Moonroxx freuen.

Welche Genres werden gespielt?

Für jeden Geschmack ist etwas mit dabei. In vielen lokalen werden die Gruppen mit Rockclassics auf der Bühne stehen, aber auch Oldies und Evergreens spielen. Wer es etwas entspannter mag, kann sich derweil mit ein wenig Funk, Soul, R’n’B oder Reggae den Abend vertreiben. Und auch Latin Pop, Salsa oder einfach nur Akustikcover werden geboten.

Wo gibt es Eintrittskarten?

Die Veranstalter empfehlen, sich noch Tickets im Vorverkauf zu sichern. „Das spart Zeit und Geld“, sagt Adam Ruta. Die Tickets sind zum Preis von 13 Euro in der Volksbank Niederrhein, bei der Tourist Information Xanten (Kurfürstenstraße 9), in allen teilnehmenden Lokalen (Adressen siehe Grafik) sowie an allen Reservix.de-Vorverkaufsstellen erhältlich. Auch online können Eintrittskarten für die Musiknacht unter www.adticket.de geordert werden. Für Spontanentschiedene wird es allerdings auch noch Tickets an den Abendkassen geben – dort kosten sie allerdings 16 Euro.

Wie kommt man von A nach B?

Der Nibelungen-Express pendelt zwischen den Lokalen und ist für alle Karteninhaber kostenlos. Er hält an den folgenden Standorten:

• Kleiner Markt (Teatro/Stadtcafé/Viva y Sol); Abfahrt jeweils um 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 0.30 Uhr.

• Hafen Xanten (Plaza del Mar); Abfahrt jeweils um 19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 23.40, 0.40 Uhr.

• Rheinstraße/Ecke Kleverstraße (BB’s Rhein Street Food); Abfahrt jeweils um 19.50, 20.50, 21.50, 22.50, 23.50, 0.50 Uhr.

• Niederbruch (Jugendkulturwerkstatt Exit); Abfahrt jeweils um 20, 21, 22, 23, 0, 1 Uhr.

• Bushaltestelle Bahnhofstraße (Old School); Abfahrt jeweils um 20.10, 21.10, 22.10, 23.10, 0.10, 1.10 Uhr.

• Karthaus 10 (Karthaus X2); Abfahrt jeweils um 20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 0.20, 1.20 Uhr.