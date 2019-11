Auch auf Sonsbecker Gebiet : RVR will Kooperationsstandorte schon 2021

RVR will Kooperationsstandorte schon 2021

Auf dieser Fläche westlich der Alpener Straße in Sonsbeck will der RVR einen von 24 Kooperationsstandorten auf seinem Gebiet ansiedeln. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Sonsbeck Die Planungen sollen zeitlich deutlich vorgezogen werden. Die Gemeinde Sonsbeck reagiert verärgert. Man werde noch einmal das Gespräch mit dem RVR suchen und mit Nachdruck die eigenen Bedürfnisse darlegen.

Der zeigt sich gleichzeitig deutlich verärgert über das Vorgehen des RVR: „Es ist nicht in Ordnung, dass wir als Verwaltung immer erst aus der Presse von den Vorhaben des Regionalverbands erfahren. Daher werden wir nun darauf drängen, uns auch persönlich noch einmal mit der RVR-Verwaltung zusammen zu setzen.“ Man wolle zudem mit Nachdruck klar machen, dass die in den von der Gemeindeverwaltung eingereichten Stellungnahmen formulierten kommunalen Bedürfnisse berücksichtigt werden. Derweil beteuert RVR-Sprecher Hapke: „Die bisherigen Stellungnahmen und Einreichungen von Anwohnern und Kommunen werden auch im vorgezogenen Verfahren berücksichtigt.“ Ob diese allerdings auch zu Änderungen an den Plänen führen würden, konnte er nicht sagen. „Das ist Abwägungssache innerhalb des Verfahrens.“ Das weiß auch Bürgermeister Schmidt. Natürlich habe man zunächst keine Entscheidungshoheit, „das obliegt der Verbandsversammlung des RVR.“ Doch im späteren Verlauf des Prozesses hinge die tatsächliche Umsetzung des Kooperationsstandortes dann ja immer noch davon ab, ob man die Fläche auch baulich entwickeln werde oder nicht.