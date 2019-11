Jugendfußball : Bartu von der JSG Alpen/Veen nicht zu stoppen

Kreis Die B-Junioren des VfB Homberg zogen durch einen Kantersieg in das Kreispokal-Finale ein.

Die B-Jugend der JSG Veen/Alpen hat das Kreispokal-Endspiel deutlich verpasst. Der Homberger Nachwuchs war zu stark. Die Budberger D-Junioren zogen ins Endspiel ein. Die Kreispokal-Sieger werden am 21. und 23. Mai 2020 in Homberg ermittelt.

„Das Ergebnis spricht eigentlich nicht dafür, aber wir haben wirklich gut gespielt“, sagte Leonard Cornelissen, der B-Jugend-Coach der JSG Veen/Alpen nach der 1:8-Klatsche gegen Homberg. Seine Mannschaft traf schon in der ersten Minute den Pfosten. Der Trainer erkannte aber die Spielstärke des Gegners an. Berkan Bartu war nur schwer zu stoppen. Ihm gelangen sechs Treffer. Marian Nederkorn schoss das JSG-Tor. Tim Ullrich und Damian Dillmann machten mir ihren „Buden“ den Erfolg der Gäste perfekt. Der Finalgegner des VfB wird erst am Sonntag ermittelt. Um 16 Uhr spielt der SV Budberg beim OSC Rheinhausen.