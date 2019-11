Fußball-Landesliga : Sonsbeck mit mehr Selbstvertrauen zum heimstarken Aufsteiger

SONSBECK SVS-Trainer Heinrich Losing und der Coach der SGE Bedburg-Hau, Sebastian Kaul, waren einst Teamkollegen in Bocholt und Kleve.

Nach zwei Siegen in Folge ist die Stimmung beim Fußball-Landesligisten SV Sonsbeck wieder besser. Die Rot-Weißen haben sich vorerst aus dem Tabellenkeller verabschiedet und einen Vorsprung von neun Punkten zu den Abstiegsrängen erarbeitet. Mit 22 Zählern schob sich die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing auf Rang neun vor. Drei Punkte mehr sammelte die SGE Bedburg-Hau, wo die Sonsbecker am Sonntag um 14.30 Uhr zu Gast sind.

Der Aufsteiger ist zu Hause eine Macht, die Schützlinge von Spieler-Trainer Sebastian Kaul sind im IGETEC-Sportpark in dieser Saison noch ungeschlagen. In den sieben Partien verließ der Neuling den Platz fünfmal als Sieger. Zuletzt überzeugte die SGE mit einem 0:0 beim 1. FC Mönchengladbach, wo die Sonsbecker zwei Wochen zuvor mit 0:6 unter die Räder gekommen waren. „Ich erwarte einen harten Fight. Bedburg-Hau spielt bislang eine tolle Saison und hat bei den heimstarken Gladbachern trotz einiger personeller Probleme einen beachtlichen Punkt geholt“, so Losing, der Kaul noch bestens aus seiner aktiven Spielerzeit kennt.