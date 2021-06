Unterstützung von Vereinen in Sonsbeck : Sparkasse verteilt Extra-Spenden an Vereine

Sparkasse verteilt Extra-Spenden an Vereine

Unterstützung von Vereinen in Sonsbeck

Sonsbeck In Sonsbeck können sich drei Vereine über zusätzliche 250 Euro freuen. Dazu zählen die Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr, der Rheinische Landfrauenverband und die Katholische Frauengemeinschaft.

Die Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Sonsbeck scheint einen guten Draht zur Glücksgöttin zu haben. Bei der Ziehung der Extra-Spenden von dreimal 250 Euro der Sparkasse am Niederrhein war die Ehrenabteilung, wie schon im vergangenen Jahr, wieder dabei. Auf der Platzanlage des SV Sonsbeck zog der zwölfjährige D-Jugend-Fußballer Henry Schwickert die Glückslose.

Insgesamt hatten sich 48 Vereine für die Verlosung angemeldet. Die Sparkasse überweist in diesem Jahr rund 29.000 Euro an die Vereine in Sonsbeck, Labbeck und Hamb. Erneut konnte das Ehrenamtsforum zur offiziellen Übergabe der Spenden Corona-bedingt nicht stattfinden. „Die Extra-Spenden wollten wir trotzdem verlosen und freuen uns, dass wir das beim SV Sonsbeck tun konnten“, sagte Sparkassenchef Giovanni Malaponti. Neben der Ehrenabteilung zog Henry den Ortsverein Sonsbeck des Rheinischen Landfrauenverbandes und die Katholische Frauengemeinschaft Sonsbeck.