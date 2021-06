Mobilität in Rheinberg : Zwei Elektro-Lastenräder für Alpsray

Gerald Otto (von links), Hans-Gerd Schroers und Andreas Spengler vom ADFC Rheinberg mit den beiden Nepomuk-Rädern. Foto: ADFC Foto: ADFC

Rheinberg-Alpsray Die Suche der ADFC-Ortsgruppe Rheinberg nach Sponsoren war erfolgreich. So konnten vor kurzem zwei Fahrräder zum Ausleihen angeschafft werden, die beide Nepomuk heißen und ununterbrochen im Einsatz sind.

Seit ein paar Wochen gibt es in Alpsray zwei Elektro-Lastenräder. Die ADFC-Ortsgruppe hat die beiden Gefährte organisiert und die Leute aus dem Fahrradclub sind begeistert. „Was soll ich sagen“, stellt Hans-Gerd Schroers als Vorsitzender des ADFC klar: „Bisher standen die beiden Räder noch nicht einmal in der Garage, die wir am Bürgerzentrum Alpsray nutzen können. Sie sind ununterbrochen ausgeliehen.“

Schroers hatte sich im vergangenen Jahr darum bemüht, dass eines der vier Lastenräder des Vereins Klimatisch in Alpsray deponiert wird. Es klappte, und das Rad war über Monate heiß begehrt und ständig im Einsatz. Daraufhin beschloss der ADFC, eigene Räder anzuschaffen. „Wir haben die beiden Lastenräder einige Tage nach Ostern beim Händler in Krefeld abgeholt“, so Schroers. Um das Angebot bekannt zu machen, hat der ADFC zusammen mit dem Grafiker Luja einen Flyer entwickelt. Er soll in den nächsten Tagen freigegeben und den interessierten Menschen in und um Alpsray zur Verfügung gestellt werden.

Info Beim Vorsitzenden des ADFC anrufen Ausleihe Bis ein elektronisches Lastenradbuchungssystem voraussichtlich Ende Juni, Anfang Juli in Betrieb geht, kann man sich noch beim Vorsitzenden der ADFC-Ortsgruppe Rheinberg melden, wenn man ein Rad leihen möchte. Hans-Gerd Schroers ist unter der Nummer 0157 55911781 zu erreichen.

Mit dem Verein Klimatisch der Stadt Rheinberg entwickelt der ADFC derzeit ein elektronisches Lastenradbuchungssystem, über das die vier Räder des Klimatischs und die beiden Räder des ADFC abgewickelt werden sollen. Mit der Einführung des Systems rechne er Ende Juni, Anfang Juli, sagt Hans-Gerd Schroers. Bis dahin steht er noch als Ansprechpartner zur Verfügung.

Da die Lastenräder auch einen Namen besitzen – nach dem Schutzpatron der Alpsrayer Schützenbruderschaft heißen sie Nepomuk 1 und Nepomuk 2 – sollten sie auch ordentlich „getauft“ werden. Die Veranstaltung war im „To Hoop“ geplant, in der Gastronomie des Bürgerzentrums Alpsray. Schroers: „Durch Corona hat das bisher nicht geklappt. Ich hoffe, dass die Taufe aber noch im Juni stattfinden kann.“

Die beiden Lastenräder mit unterstützendem Elektroantrieb waren nicht ganz billig. Jedes Rad habe zwischen 4000 und 4500 Euro gekostet. Hans-Gerd Schroers: „Ich hatte mich um Spenden bemüht und habe drei potenzielle Geldgeber angeschrieben: die Postcodelotterie, die Sparkasse am Niederrhein und das Land Nordrhein-Westfalen, das für solche Anschaffungen auch einen Geldtopf aufgelegt hat. Und bei allen dreien waren wir erfolgreich, so dass die Kosten gedeckt sind.“

Aus Freude darüber, dass die Räder den Namen Nepomuk bekommen haben, griffen auch die fünf Alpsrayer Vereine in ihre Kassen und steuerten weitere Spenden hinzu. Schroers: „Das kommt uns sehr entgegen, denn wir haben ja auch Betriebsausgaben, etwa für Reparaturen.“ In Zukunft sollen alle, die sich die Lastenräder ausleihen, um eine kleine Spende für die Betriebskostenkasse gebeten werden. Wobei der ADFC-Boss klarstellt, dass nichts von diesen Spenden in die Kasse des Fahrradclubs fließt. „Das sind zwei verschiedene Dinge, die wir strikt trennen.“