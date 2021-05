Rheinberger Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren : Sozial tätige Vereine bekommen Zuschüsse

RHEINBERG Der Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren hat beschlossen, drei sozial tätige Vereine finanziell zu unterstützen. Neben der Telefonseelsorge bekommen auch der Sozialverband VdK, der Kreuzbund und Frauen helfen Frauen Geld.

Der Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren hat beschlossen, sozial tätige Vereine finanziell zu unterstützen. Voraussetzung ist, dass der Kreis Wesel den vom Rat beschlossenen Haushalt absegnet. Entsprechend der Richtlinien für die Gewährung von freiwilligen Zuschüssen an Vereine, Verbände und Organisationen, die im Stadtgebiet der Stadt Rheinberg sozial oder caritativ tätig sind, erhalten der Kreuzbund 1520 Euro, der Sozialverband VdK 1520 Euro und die Telefonseelsorge unterer Niederrhein 380 Euro.

Der Kreuzbund leistet Hilfe zur Selbsthilfe bei Suchterkrankungen. Die Rheinberger Gruppe bietet Gesprächskreise in den verschiedenen Ortsteilen an, jede Woche in einem anderen Pfarrheim der katholischen Kirchengemeinden. Die Gruppen „Freiheit“ und „Eltern helfen Eltern“ sind Ansprechpartner für junge Suchtabhängige beziehungsweise für Eltern von suchtabhängigen oder gefährdeten Kindern.