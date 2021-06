Cocktailbar an der Kette : Tiki Bar zieht von der Xantener Nordsee in die Innenstadt

Ein Lastkran hob den Container mit der Cocktailbar auf ihren neuen Standort. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Die Vorbereitungen laufen, die Eröffnung ist noch im Juni geplant: Die Tiki Bar kommt in die Xantener Innenstadt. Am Freitag brachte ein Lastwagen die Cocktailbar zu ihrem neuen Standort gegenüber der Kriemhieldmühle.

Die Xantener Innenstadt bekommt eine neue Cocktailbar: Gastronom Maik Güttel zieht von der Nordsee in Wardt auf ein Grundstück an der Ecke von Nordwall und Brückstraße. Gegenüber der Kriemhildmühle will der Xantener noch im Juni seine Tiki Bar eröffnen. Auf dem Gelände war zuletzt der Mühlengarten gewesen. Er hatte im vergangenen Jahr geschlossen. Anschließend wurde der Wein- und Biergarten abgerissen.

Ein neues Gebäude wird aber nicht errichtet – stattdessen hat Göttel seine Cocktailbar schon komplett mitgebracht, sie muss nur noch angeschlossen werden. Er hat dafür einen Bürocontainer umgebaut, der zuletzt bei der Firma Xanuco im Gewerbegebiet am Leykamp stand. Am Freitag wurde der etwa 2,5 Tonnen schwere Kasten von der Rheinberger Firma Holbeck zu seinem neuen Standort gebracht. Innerhalb einer Stunde wurde die Cocktailbar auf das Fahrzeug gesetzt, in die Innenstadt gefahren, über den Zaun gehoben und abgestellt. Am Ende hielt Marcus Holbeck die Wasserwaage an den Container, legte noch Platten darunter – dann passte es.

Maik Göttel vor seiner Tiki Bar: Der Holzkasten war früher ein Bürocontainer und ist komplett umgebaut worden. Foto: Armin Fischer (arfi)

Aus Brandschutzgründen muss der Container einen Abstand von fünf Metern zu den Nachbargebäuden haben, das verlangt das Bauamt, wie Göttel erklärte. Tische und Stühle kommen noch, von der Firma Jäger und Laakmann erhält Güttel außerdem ein Boot, das er zu einem Vip-Bereich für Gäste umbauen wird. Speisen wird er auch anbieten, aber nicht selbst zubereiten, dafür arbeitet er mit Rhine Streetfood auf der Klever Straße zusammen – das Essen wird umweltschonend mit einem Lastenfahrrad gebracht.

Die Tiki Bar wird an sechs von sieben Tagen geöffnet sein (dienstags bis sonntags), werktags ab 17 Uhr, am Wochenende ab 12 Uhr. Die letzte Bestellung werde um 22.30 Uhr angenommen, spätestens um 23 Uhr solle Schluss sein, auch aus Rücksicht auf die Nachbarn, sagte Güttel. Damit orientiere er sich an den Öffnungszeiten des Mühlengartens. Die Cocktailbar wird die alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränke auch zum Mitnehmen verkaufen, aus Umweltschutzgründen gibt es sie dann in Mehrwegbechern mit Pfand.

(wer)