Für die Sanierung fließen Fördergelder : 260.000 Euro für Klappbrücke in Wardt

Die Klappbrücke in Xantens Ortsteil Wardt soll saniert werden, das Land beteiligt sich an den Kosten. Das Geld kommt aus dem Programm zur Förderung des kommunalen Straßenbaus, teilte der designierte CDU-Landtagskandidat Sascha van Beek mit und berief sich auf Angaben seines Parteifreundes, NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst. Demnach unterstützt NRW die Brückensanierung mit rund 260.000 Euro. „Ein gut ausgebautes Straßennetz mit den dazugehörigen Brücken stärkt die Infrastrukturen und die Qualität der Mobilität für die Menschen und Unternehmen hier bei uns am Niederrhein“, erklärte van Beek. „Die Förderung der kommunalen Straßeninfrastruktur kommt allen zu Gute, die in Xanten wohnen oder die Domstadt besuchen.“